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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

28 Ocak 2021 Perşembe 08:30
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 101 milyon 441 bin 177, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 184 bin 273 iyileşen kişi sayısı ise 73 milyon 325 bin 507.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 26 milyon 166 bin 201.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 702 bin 31,

- Brezilya 9 milyon 485 ,

- Rusya 3 milyon 774 bin 672,

- İngiltere 3 milyon 715 bin 54,

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- Fransa 3 milyon 106 bin 859,

- İspanya 2 milyon 774 bin 14,

- İtalya 2 milyon 501 bin 147,

-Türkiye 2 milyon 449 bin 839,

-Almanya 2 milyon 179 bin 679,

-Yunanistan 154 bin 83,

-Güney Kıbrıs 30 bin 380,

-KKTC 2164.

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Son Güncelleme: 28.01.2021 10:13
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka Sayısı
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