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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

27 Ocak 2021 Çarşamba 08:30
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 100 milyon 844 bin 143, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 167 bin 328 iyileşen kişi sayısı ise 72 milyon 880 bin 929.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 26 milyon 11 bin 222.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 690 bin 279,

- Brezilya 8 milyon 936 bin 590 ,

- Rusya 3 milyon 756 bin 931,

- İngiltere 3 milyon 689 bin 746,

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- Fransa 3 milyon 79 bin 743,

- İspanya 2 milyon 733 bin 729,

- İtalya 2 milyon 485 bin 956,

-Türkiye 2 milyon 442 bin 350,

-Almanya 2 milyon 163 bin 113,

-Yunanistan 153 bin 226,

-Güney Kıbrıs 30 bin 252,

-KKTC 2071.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka Sayısı
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