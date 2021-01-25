Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 99 milyon 771 bin 327, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 138 bin 965 iyileşen kişi sayısı ise 71 milyon 744 bin 274.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 25 milyon 702 bin 125.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 668 bin 356,

- Brezilya 8 milyon 844 bin 600 ,

- Rusya 3 milyon 719 bin 400,

- İngiltere 3 milyon 647 bin 463,

- Fransa 3 milyon 53 bin 617,

- İspanya 2 milyon 603 bin 472,

- İtalya 2 milyon 466 bin 813,

-Türkiye 2 milyon 429 bin 605,

-Almanya 2 milyon 147 bin 740,

-Yunanistan 151 bin 980,

-Güney Kıbrıs 30 bin 17,

-KKTC 2039.