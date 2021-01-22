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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

22 Ocak 2021 Cuma 08:30
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 98 milyon 86 bin 978, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 100 bin 341 iyileşen kişi sayısı ise 70 milyon 464 bin 852.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 25 milyon 196 bin 86.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 626 bin 200,

- Brezilya 8 milyon 699 bin 814 ,

- Rusya 3 milyon 655 bin 839,

- İngiltere 3 milyon 543 bin 646,

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- Fransa 2 milyon 987 bin 965,

- İspanya 2 milyon 560 bin 587,

- İtalya 2 milyon 428 bin 221,

-Türkiye 2 milyon 412 bin 505,

-Almanya 2 milyon 108 bin 895,

-Yunanistan 150 bin 479,

-Güney Kıbrıs 29 bin 636,

-KKTC 1983.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka SayısıPozitif Vaka
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