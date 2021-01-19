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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

19 Ocak 2021 Salı 08:30
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 96 milyon 8 bin 788, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 49 bin 311 iyileşen kişi sayısı ise 68 milyon 629 bin 83.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 24 milyon 626 bin 376.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 582 bin 647,

- Brezilya 8 milyon 512 bin 238 ,

- Rusya 3 milyon 591 bin 66,

- İngiltere 3 milyon 433 bin 494

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- Fransa 2 milyon 914 bin 725,

-Türkiye 2 milyon 392 bin 963,

- İtalya 2 milyon 390 bin 101,

- İspanya 2 milyon 336 bin 451,

-Almanya 2 milyon 59 bin 314,

-Yunanistan 148 bin 925,

-Güney Kıbrıs 29 bin 130,

-KKTC 1921.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19CoronavirüsKoronavirüsVaka SayısıPozitif Vaka
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