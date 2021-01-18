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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

18 Ocak 2021 Pazartesi 08:45
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 95 milyon 484 bin 666, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 39 bin 695 iyileşen kişi sayısı ise 68 milyon 189 bin 961.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 24 milyon 482 bin 50.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 572 bin 672,

- Brezilya 8 milyon 488 bin 99 ,

- Rusya 3 milyon 568 bin 209,

- İngiltere 3 milyon 395 bin 959

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- Fransa 2 milyon 910 bin 989,

-Türkiye 2 milyon 387 bin 101,

- İtalya 2 milyon 381 bin 277,

- İspanya 2 milyon 252 bin 164,

-Almanya 2 milyon 50 bin 99,

-Yunanistan 148 bin 607,

-Güney Kıbrıs 28 bin 968,

-KKTC 1907.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka SayısıPozitif Vaka
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