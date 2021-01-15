Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 93 milyon 536 bin 554, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 2 bin 465 iyileşen kişi sayısı ise 66 milyon 835 bin 146.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 23 milyon 848 bin 410.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 528 bin 508,

- Brezilya 8 milyon 326 bin 115 ,

- Rusya 3 milyon 495 bin 816,

- İngiltere 3 milyon 260 bin 258

- Fransa 2 milyon 851 bin 670,

-Türkiye 2 milyon 364 bin 801,

- İtalya 2 milyon 336 bin 279,

- İspanya 2 milyon 211 bin 967,

-Almanya 2 milyon 4 bin 11,

-Yunanistan 147 bin 283,

-Güney Kıbrıs 28 bin 365,

-KKTC 1850.