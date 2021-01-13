Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 92 milyon 6 bin 165, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 970 bin 30 iyileşen kişi sayısı ise 65 milyon 818 bin 629.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 23 milyon 368 bin 225.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 495 bin 816,

- Brezilya 8 milyon 195 bin 637 ,

- Rusya 3 milyon 448 bin 203,

- İngiltere 3 milyon 164 bin 51,

- Fransa 2 milyon 806 bin 590,

-Türkiye 2 milyon 346 bin 285,

- İtalya 2 milyon 303 bin 263,

- İspanya 2 milyon 137 bin 220,

-Almanya 1 milyon 957 bin 492,

-Yunanistan 146 bin 20,

-Güney Kıbrıs 27 bin 897,

-KKTC 1810.