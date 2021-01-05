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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

05 Ocak 2021 Salı 08:30
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 86 milyon 103 bin 28, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 860 bin 432 iyileşen kişi sayısı ise 61 milyon 55 bin 179.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 21 milyon 353 bin 51.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 357 bin 569,

- Brezilya 7 milyon 754 bin 560 ,

- Rusya 3 milyon 260 bin 138,

- İngiltere 2 milyon 713 bin 563,

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- Fransa 2 milyon 659 bin 750,

-Türkiye 2 milyon 255 bin 607,

- İtalya 2 milyon 166 bin 244,

- İspanya 1 milyon 958 bin 844,

-Almanya 1 milyon 796 bin 216,

-Yunanistan 140 bin 526,

-Güney Kıbrıs 24 bin 639,

-KKTC 1666.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19Vaka SayısıPozitif VakaKoronavirüs
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