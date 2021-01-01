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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

01 Ocak 2021 Cuma 08:15
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 83 milyon 814 bin 32, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 825 bin 880 iyileşen kişi sayısı ise 59 milyon 327 bin 37.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 20 milyon 445 bin 654.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 286 bin 709,

- Brezilya 7 milyon 675 bin 973 ,

- Rusya 3 milyon 159 bin 297,

- Fransa 2 milyon 620 bin 425,

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- İngiltere 2 milyon 488 bin 780,

-Türkiye 2 milyon 208 bin 652,

- İtalya 2 milyon 83 bin 689,

- İspanya 1 milyon 936 bin 718,

-Almanya 1 milyon 743 bin 478,

-Yunanistan 138 bin 850,

-Güney Kıbrıs 22 bin 651,

-KKTC 1574.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19 SalgınıKovid19Covid19Vaka Sayısı
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