Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 83 milyon 67 bin 119, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 812 bin 189 iyileşen kişi sayısı ise 58 milyon 868 bin 961.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 20 milyon 216 bin 991.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 267 bin 283,

- Brezilya 7 milyon 619 bin 970 ,

- Rusya 3 milyon 131 bin 550,

- Fransa 2 milyon 600 bin 498,

- İngiltere 2 milyon 432 bin 888,

-Türkiye 2 milyon 194 bin 272,

- İtalya 2 milyon 83 bin 689,

- İspanya 1 milyon 921 bin 115,

-Almanya 1 milyon 710 bin 992,

-Yunanistan 137 bin 918,

-Güney Kıbrıs 22 bin 19,

-KKTC 1555.