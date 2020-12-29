Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 81 milyon 695 bin 307, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 781 bin 973 iyileşen kişi sayısı ise 57 milyon 830 bin 716.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 19 milyon 781 bin 718.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 224 bin 797,

- Brezilya 7 milyon 506 bin 890 ,

- Rusya 3 milyon 78 bin 35,

- Fransa 2 milyon 562 bin 646,

- İngiltere 2 milyon 329 bin 730,

-Türkiye 2 milyon 162 bin 775,

- İtalya 2 milyon 56 bin 277,

- İspanya 1 milyon 894 bin 72,

-Almanya 1 milyon 670 bin 194,

-Yunanistan 135 bin 931,

-Güney Kıbrıs 20 bin 408,

-KKTC 1499.