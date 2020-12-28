banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı-Zaroğlu çatışması YDP’ye zarar verir!
Arıklı-Zaroğlu çatışması YDP’ye zarar verir!
Üniversiteler can damarımızdır
Üniversiteler can damarımızdır
Kapanma değil kontrollü açılım
Kapanma değil kontrollü açılım
Bu panelin gerçek amacı nedir?
Bu panelin gerçek amacı nedir?
banner376

Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

28 Aralık 2020 Pazartesi 08:30
Kovid-19 salgınında son durum
banner337
banner351

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 81 milyon 145 bin 253, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 771 bin 982 iyileşen kişi sayısı ise 57 milyon 294 bin 173.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 19 milyon 573 bin 847.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 208 bin 725,

- Brezilya 7 milyon 484 bin 285 ,

- Rusya 3 milyon 50 bin 248,

- Fransa 2 milyon 559 bin 686,

banner341
- İngiltere 2 milyon 288 bin 345,

-Türkiye 2 milyon 147 bin 578,

- İtalya 2 milyon 47 bin 696,

- İspanya 1 milyon 869 bin 610,

-Almanya 1 milyon 655 bin 322,

-Yunanistan 135 bin 456,

-Güney Kıbrıs 19 bin 657,

-KKTC 1492.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kovid19 Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemal Akar hayatını kaybetti
Cemal Akar hayatını kaybetti
Pilli'den aşı müjdesi
Pilli'den aşı müjdesi
Akdoğan'da vakalar artıyor
Akdoğan'da vakalar artıyor
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tedbir amaçlı kapatılıyor
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tedbir amaçlı kapatılıyor
Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı
Pilli BRT'ye konuştu
Pilli BRT'ye konuştu
Sağlık Bakanlığı tespit edilen yeni vakalarla ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı tespit edilen yeni vakalarla ilgili açıklama yaptı
Hava durumu
Hava durumu
Eğitim Bakanı Amcaoğlu da 9 Eylül İlkokulu’nun bir süre kapalı olacağını açıkladı
Eğitim Bakanı Amcaoğlu da 9 Eylül İlkokulu’nun bir süre kapalı olacağını açıkladı
9 Eylül İlkokulu bir süreliğine kapatılıyor
9 Eylül İlkokulu bir süreliğine kapatılıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim