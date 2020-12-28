Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 81 milyon 145 bin 253, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 771 bin 982 iyileşen kişi sayısı ise 57 milyon 294 bin 173.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 19 milyon 573 bin 847.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 208 bin 725,

- Brezilya 7 milyon 484 bin 285 ,

- Rusya 3 milyon 50 bin 248,

- Fransa 2 milyon 559 bin 686,

- İngiltere 2 milyon 288 bin 345,

-Türkiye 2 milyon 147 bin 578,

- İtalya 2 milyon 47 bin 696,

- İspanya 1 milyon 869 bin 610,

-Almanya 1 milyon 655 bin 322,

-Yunanistan 135 bin 456,

-Güney Kıbrıs 19 bin 657,

-KKTC 1492.