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Kovid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesinden alınan en son kovid-19 verileri....

15 Ekim 2020 Perşembe 08:00
Kovid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 38 milyon 743 bin 864, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 96 bin 876, iyileşen kişi sayısı ise 29 milyon 123 bin 542..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 8 milyon 150 bin 43..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 7 milyon 305 bin 70,

- Brezilya 5 milyon 141 bin 498 ,

- Rusya 1 milyon 340 bin 409,

- İspanya 937 bin 311,

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- Fransa 779 bin 63,

- İngiltere 654 bin 644,

- İtalya 372 bin 799,

-Almanya 341 bin 742,

-Türkiye 340 bin 450,

-Yunanistan 23 bin 495,

-Güney Kıbrıs 2 bin 181,

-KKTC 819

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kovid19Kovid19 Vaka Sayıları
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