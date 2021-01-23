Kovid-19 salgınında son 24 saat

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 98 milyon 750 bin 106, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 116 bin 438 iyileşen kişi sayısı ise 70 milyon 936 bin 758.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 25 milyon 390 bin 42.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 640 bin 544,

- Brezilya 8 milyon 755 bin 133 ,

- Rusya 3 milyon 677 bin 352,

- İngiltere 3 milyon 583 bin 907,

- Fransa 3 milyon 11 bin 257,

- İspanya 2 milyon 603 bin 472,

- İtalya 2 milyon 441 bin 854,

-Türkiye 2 milyon 418 bin 472,

-Almanya 2 milyon 125 bin 261,

-Yunanistan 151 bin 41,

-Güney Kıbrıs 29 bin 758,

-KKTC 1997.