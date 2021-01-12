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Kovid-19 salgınında son 24 saat

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

12 Ocak 2021 Salı 08:30
Kovid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 91 milyon 319 bin 654, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 952 bin 979 iyileşen kişi sayısı ise 65 milyon 316 bin 716.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 23 milyon 143 bin 197.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 479 bin 913,

- Brezilya 8 milyon 133 bin 833 ,

- Rusya 3 milyon 425 bin 269,

- İngiltere 3 milyon 118 bin 518,

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- Fransa 2 milyon 786 bin 838,

-Türkiye 2 milyon 336 bin 476,

- İtalya 2 milyon 289 bin 21,

- İspanya 2 milyon 111 bin 782,

-Almanya 1 milyon 941 bin 119,

-Yunanistan 145 bin 179,

-Güney Kıbrıs 27 bin 638,

-KKTC 1800.

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Son Güncelleme: 12.01.2021 10:07
Anahtar Kelimeler:
Kovid19KoronavirüsCovid19
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