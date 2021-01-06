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Kovid-19 salgınında son 24 saat

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

06 Ocak 2021 Çarşamba 08:30
Kovid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 86 milyon 833 bin 587, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 875 bin 467 iyileşen kişi sayısı ise 61 milyon 532 bin 614.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 21 milyon 578 bin 606.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 375 bin 478,

- Brezilya 7 milyon 812 bin 007 ,

- Rusya 3 milyon 284 bin 384,

- İngiltere 2 milyon 774 bin 479,

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- Fransa 2 milyon 680 bin 239,

-Türkiye 2 milyon 270 bin 101,

- İtalya 2 milyon 181 bin 619,

- İspanya 1 milyon 982 bin 544,

-Almanya 1 milyon 814 bin 565,

-Yunanistan 141 bin 453,

-Güney Kıbrıs 25 bin 208,

-KKTC 1692.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka SayısıPozitif Vaka
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