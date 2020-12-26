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Kovid-19 salgınında son 24 saat

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

26 Aralık 2020 Cumartesi 08:15
Kovid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 80 milyon 209 bin 818, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 757 bin 715 iyileşen kişi sayısı ise 56 milyon 474 bin 291.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 19 milyon 210 bin 166.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 169 bin 818,

- Brezilya 7 milyon 448 bin 560 ,

- Rusya 2 milyon 992 bin 706,

- Fransa 2 milyon 547 bin 771,

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- İngiltere 2 milyon 221 bin 312,

-Türkiye 2 milyon 118 bin 255,

- İtalya 2 milyon 28 bin 354,

- İspanya 1 milyon 869 bin 610,

-Almanya 1 milyon 632 bin 737,

-Yunanistan 134 bin 852,

-Güney Kıbrıs 19 bin 366,

-KKTC 1459.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka Sayısı
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