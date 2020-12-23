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Kovid-19 salgınında son 24 saat

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

23 Aralık 2020 Çarşamba 08:45
Kovid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 78 milyon 366 bin 708, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 724 bin 41 iyileşen kişi sayısı ise 55 milyon 128 bin 966.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 18 milyon 684 bin 628.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 99 bin 308,

- Brezilya 7 milyon 320 bin 20 ,

- Rusya 2 milyon 906 bin 503,

- Fransa 2 milyon 490 bin 946,

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- İngiltere 2 milyon 110 bin 314,

-Türkiye 2 milyon 62 bin 960,

- İtalya 1 milyon 977 bin 370,

- İspanya 1 milyon 838 bin 654,

-Almanya 1 milyon 556 bin 611,

-Yunanistan 132 bin 430,

-Güney Kıbrıs 18 bin 406,

-KKTC 1433.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19KoronavirüsVaka Sayısı
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