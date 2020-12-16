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Kovid-19 salgınında son 24 saat

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

16 Aralık 2020 Çarşamba 08:33
Kovid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 73 milyon 910 bin 169, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 641 bin 753 iyileşen kişi sayısı ise 51 milyon 819 bin 875.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 17 milyon 143 bin 942.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 9 milyon 932 bin 908,

- Brezilya 6 milyon 974 bin 258 ,

- Rusya 2 milyon 707 bin 945,

- Fransa 2 milyon 391 bin 447,

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- İngiltere 1 milyon 888 bin 116,

-Türkiye 1 milyon 898 bin 447,

- İtalya 1 milyon 870 bin 576,

- İspanya 1 milyon 771 bin 488,

-Almanya 1 milyon 378 bin 518,

-Yunanistan 126 bin 372,

-Güney Kıbrıs 15 bin 789,

-KKTC 1295.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19 SalgınıVaka SayısıKovid10Koronavirüs
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