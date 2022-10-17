Kötü hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Sofi, ertelenen uçuşların gün içerisinde Ercan’a ineceğini bildirdi

Kötü hava koşulları nedeniyle Ercan Havalimanı’na İstanbul ve Antalya’dan gerçekleşmesi planlanan bazı uçuşlarda akşama yaşandı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, ertelenen 6 uçuşun yapılmaya başlandığını, gün içerisinde tümünün iniş yapmasının planlandığını bildirdi.

TAK muhabirine uçuşlar hakkında bilgi veren Sofi, İstanbul’dan Ercan Havalimanı’na gelmekte olan bir uçağın ise, hava koşulları nedeniyle, Antalya’ya iniş yapmak zorunda kaldığını ancak bu uçağın da an itibarıyla Ercan Havalimanı’na geldiğini aktardı.

Meteoroloji Dairesi’nden kötü hava koşullarının saat 20.00’a kadar süreceği bilgisini aldıklarını bu nedenle yeni bir iptal beklemediklerini kaydeden Sofi, olası bir iptalde ise uçakların gün bitmeden Ercan Havalimanı’na inişini sağlayacaklarını söyledi.