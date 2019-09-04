Kotak 8’inci Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anılacak

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Eski bakan ve milletvekillerinden, gazeteci-yazar İsmet Kotak, 8’inci ölüm yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine katkıları bulunan, basın ve kooperatifçilik alanındaki çalışmalarıyla da anılan Kotak için , 11 Eylül Çarşamba günü saat 9.30’da anma töreni yapılacak.



(AK/ÖK)