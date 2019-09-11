banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101843
ALTIN
276.905
DOLAR
5.7652
STERLİN
7.1277
EURO
6.3466
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
THY’den öğrenci indirimi
THY’DEN ÖĞRENCİ İNDİRİMİ
Döviz kurları
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307
Flaş Haber
Suçlarını kabul ettiler
Kapat

Kotak anıldı

Kotak anıldı

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:01
Kotak anıldı

ESKİ BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİNDEN, GAZETECİ-YAZAR İSMET KOTAK 8’İNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

TATAR: “ÇOK YÖNLÜ, ÇOK ENERJİK, KIBRIS TÜRK HALKINA BÜYÜK HİZMETLER VERMİŞ MİLLİYETÇİ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ”

ÖZERSAY: “HOŞGÖRÜLÜ, EMEĞE SAYGI DUYAN, VATANSEVER BİR İNSANDI. BU TOPLUM İÇİN KAZANIM, ARAMIZDAN ERKEN AYRILIŞI DA KAYIPTIR”

Eski bakan ve milletvekillerinden, gazeteci-yazar İsmet Kotak, 8’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine katkıları bulunan, basın ve kooperatifçilik alanındaki çalışmalarıyla da anılan Kotak için düzenlenen törene Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eski bakan ve milletvekilleri, çalışma ve dava arkadaşları, meslektaşları ve ailesi katıldı.  
Meslektaşları Akay Cemal, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Bülent Fevzioğlu, dava ve çalışma arkadaşları Kamil Özkaloğlu, Nazif Borman, Özel Tahsin, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, aile dostlarından Okyay Sadıkoğlu ve oğlu Serhat Kotak konuşma yaparak Kotak’tan söz etti.
Konuşmalarda, Kotak’ın çalışkanlığına, vatanseverliğine, ulusal davaya katkısına işaret edildi, Türkiye’ye ve Atatürk’e bağlılığına, doğduğu kent olan Gazimağusa’ya sevgisine ve ilgisine, edebi ve araştırmacı yönüne, gazetecilik ve televizyonculuk hizmetlerine, kooperatifleşmeye ve ülkeye üniversite açılmasına yönelik adımlarına dikkat çekildi.
Sevenleri İsmet Kotak’ın kendini bu topluma adadığını, yıllar önce öngördüğü birçok projenin bugün hayata geçirildiğini, geçirilmeye devam ettiğini söyledi.
TATAR: “İSMET KOTAK’IN ÖZLEDİĞİ KKTC YOLUNA DEVAM EDİYOR”
Başbakan Ersin Tatar, çocukken tanıdığı Kotak’ı anmak için düzenlenen törene her yıl katıldığını anımsattı. 

banner317
Tatar, “İsmet Kotak, çok yönlü, enerjik, demokratik, mücadeleci, milliyetçi bir büyüğümüzdü. Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdi, güzel bir isim bıraktı. Kotak ismi her zaman yaşayacak, Kıbrıs Türk halkı bu hizmetleri unutmayacak” dedi. 
Tatar,  “İsmet Kotak da hep iki devleti, KKTC’yi savundu. Anadolu’ndan suyun buralara geldiğini göremedi ama su getirilmesi gerektiğini yazdı. İsmet Kotak’ın özlediği KKTC yoluna devam ediyor. KKTC, Türkiye’nin de desteğiyle daha güzel günler görecek” şeklinde konuştu.
ÖZERSAY: “BU TOPLUM İÇİN KAZANIMDI”
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kotak’ı çocukken tanıdığını ve lise çağlarında Kıbrıs Postası gazetesinde birlikte çalıştıklarını belirtti. Özersay, kendisinin de Kotak’ın da mülkiyeli olduğunu ifade etti. 
Özersay, hoşgörülü, emeğe saygı duyan, vatansever bir insan olan Kotak’la üniversiteden mezun olduktan sonra da zaman zaman bir araya geldiğini, müzakereci olduğu dönemde de Kotak’ın yazılarıyla, görüşleriyle aydınlandığını söyledi. 
Özersay, “Bu toplum için önemli bir kazanım olan Kotak’ın aramızdan erken ayrılışı da kayıptır” dedi. 
 

Son Güncelleme: 11.09.2019 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Ersin Tatar Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
Başbakan Ersin Tatar Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
Kktc’de İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Tutuklandı
Kktc’de İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Tutuklandı
Sıcak Hava Sürecek
Sıcak Hava Sürecek
Başbakan Tatar, Türkiye Ve Kktc Üniversite Sporları Federasyonlarını Kabul Etti
Başbakan Tatar, Türkiye Ve Kktc Üniversite Sporları Federasyonlarını Kabul Etti
Dünya Basın Konseyi Bakü’de Ziyaretlerde Bulundu
Dünya Basın Konseyi Bakü’de Ziyaretlerde Bulundu
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “oksimoron” Oyunu Sahnelendi
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “oksimoron” Oyunu Sahnelendi
Tarım Bakanı Oğuz, Anamur Belediye Başkanı Kılınç’la Görüştü
Tarım Bakanı Oğuz, Anamur Belediye Başkanı Kılınç’la Görüştü
Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği
Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği
Yarın İnönü'de 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yarın İnönü'de 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
“Çocukların eğitime başlayacağı gün temizlik faaliyetlerini başlatmak tam bir sorumsuzluktur”
“Çocukların eğitime başlayacağı gün temizlik faaliyetlerini başlatmak tam bir sorumsuzluktur”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim