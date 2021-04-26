Köşklüçiftlik'te öğle saatlerine kadar elektrik yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Köşklüçiftlik'te arıza tamir çalışması gerçekleştirecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 10.10’dan yaklaşık saat 13.10’a kadar Köşklüçiftlik’te bulunan Münür Özbek Sokak, İlhan Savut Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması hususunda uyarıda bulunuldu.