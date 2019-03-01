Köşeye sıkışınca dava açtı!

Gerçeklerin ortaya çıkmasından rahatsız olan YÖDAK Başkanı Büke, cevap vermek yerine Kıbrıs Manşet'i mahkemeye vermeyi tercih etti.

Cevap yerine dava !

YÖDAK Başkanı Akile Büke KIBRIS MANŞET tarafından kendisine sorulan sorulara cevap vermek yerine dava açarak susturmaya çalışmayı tercih etti.

BÜKE BASINI SUSTURMAK İSTIYOR

Akile Büke görev yaptığı 2 yıl süresince yılda 188 gün olmak üzere 2 yılda toplam 376 gün yani yarısından fazlasını yurtdışında özel iş için geçirdiği yönündeki gazetemizin iddialarına cevap vermek yerine halkın gerçekleri daha fazla öğrenmemesi için Basını susturmak maksadıyla gazetemize dava açtı ve ara emri talep etti.

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINDAN RAHATSIZ OLDU

YÖDAK Başkanı Akile Büke KIBRIS MANŞET'in yapmış olduğu yayınlar karşısında yaptığı yanıltıcı yayınlar sonrasında yapmış olduğumuz yazılı sorumuza tam 42 gün sonra cevap vermiş ve verdiği cevapla da yaptığımız yayınların doğruluğunu itiraf etmiştir.

376 GÜN KONUSUNU HALEN AÇIKLAMADI

Akile Büke tam zamanlı olarak çalışmaya başladığı YÖDAK Başkanlığı görevine yılın yarısından fazlasını özel gerekçelerle yurtdışında bulunmasından dolayı gelemediği yönündeki iddialarımıza halen cevap vermedi.

KIBRIS MANŞET olarak Akile Büke'ye buradan açık çağrı yapıyoruz ve iddiamızı ortaya koyuyoruz. 2017 ve 2018 yılında herbir yılda ayrı ayrı 188 gün yurtdışında özel sebeplerinizle bulunmadınız mı ?

2017 ve 2018 yılında yurtdışında geçirdiğiniz günler için izin formu doldurdunuz mu ?

Yılda 188 gün izin hakkınız var mı ?

Sözleşmeniz YÖDAK yasasına uygun olarak tam zamanlı çalışacağınızı ve ödenekli izin haklarınızın 7/1979 Kamu görevlileri yasasına göre düzenlenir maddesine göre olacağını içerdiğini bilmenize rağmen yılda 188 gün yurtdışında geçirdiğiniz takdirde Kamu görevinden çıkarma cezası alacağınızı bilmenize rağmen neden yurtdışına giderek görevinize gelmediniz ?

Akile Hanım kamuoyuna cevap veriniz ve eğer bu yazdıklarımızda herhangi bir iftira, zem, kadih varsa mahkemeden sonuç beklemeye gerek yok, biz bırakın sizin hakkınızda haber yapmayı gazetecilikten vazgeçmeyi tüm KKTC Kamuoyu önünde alenen ilan ederiz.

Çıkın ve muhaceret kayıtlarınızı kamuoyu önünde açıklayınız, biz de size iftira atmışsak sizden özür dileyen bir sayı daha yayınlayarak gazeteciliği bırakalım.

Ama eğer bir yılda mazeretsiz olarak özel sebeplerle siz 188 gün yurtdışında yaşayarak bu Devletten maaş çekmişseniz lütfen bizden değil ama kamuoyundan özür dileyip istifa ediniz ve en iyi bildiğiniz iş olan doktorluk mesleğine geri dönünüz.

Ne sizin ne de bir başkasının tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyerek işe gelmeden maaş çekmeye hakkı yoktur. Kusura bakmayınız.