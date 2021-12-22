banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin...
Akaryakıt ucuzlayacak!
Akaryakıt ucuzlayacak!
Asgari ücret için ilk toplantı bugün
Gözler asgari ücret toplantısında
Başını yastığa koyan kendini vekil görüyor…
Başını yastığa koyan kendini vekil...
banner404

Köseoğlu: “Yurt dışında okuyan çocuklarımıza devlet desteği şart”

Limasol doğumlu olan Halkın Partisi (HP) Milletvekili adayı Kürşat Köseoğlu, kendisini, ülkesini çok seven, toprağına bağlı bir kişi olarak tanımlayarak, “Siyasi görüşüm hümanizmdir” dedi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:47
Köseoğlu: “Yurt dışında okuyan çocuklarımıza devlet desteği şart”

(HP) Milletvekili adayı Kürşat Köseoğlu, temelde herkesin insandan yana olduğunu söyleyerek, “Her şey insan içindir. Eğitim, politika, bilim insan içindir” dedi.
Köseoğlu, Kıbrıs TV’de Çelebi Ilık’ın sunduğu Akılda Kalsın programına konuk oldu.
Programa önce kendisini tanıtarak başlayan Kürşat Köseoğlu, 30 yıllık bir eğitimci olduğunu ve devletin ve özel sektörün çeşitli okullarında öğretmenlik yaptığını anlatarak, Atatürk Öğretmen Akademisinde, öğretmen yetiştirme bölümünde çalıştığını, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde pedagojik formasyon derslerini verdiğini, şu anda da eğitime katkıda bulunmaya kendi merkezinde devam ettiğini anlattı.
Babası Yücel Köseoğlu’dan da söz eden Kürşat Köseoğlu, babasının tarih öğretmenliği yaptığını, BRTK, Dış İşleri gibi yerlerde görev aldığını, tiyatroculuğuyla da halkın sevgisini kazandığını anlattı.

“ÇOCUKLARIMIZIN ALDIKLARI EĞİTİMLE BU ÜLKEDE DEĞERİ OLMALI”
Eğitim sistemi ve eğitim sistemindeki sorunlar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Köseoğlu, “Çocuklarımızın ülkesinde kalmasını istiyorsak. Çocuklarımızın aldıkları eğitimle bu ülkede değeri olmalı” dedi. Köseoğlu, çocukların bu ülkede hak ettiği değeri bulamadıklarını anlattı.
Ülkede ara eleman yetişmediğini, zanaatın tercih edilmediğini ifade ederek, eğitimde yapısal sıkıntıların ön planda olduğunu vurgulayan Köseoğlu, bireyi öne alan bir yaklaşımla ezbere dayalı bir eğitim sistemi olmasını eleştirdi.

DEĞERLER EĞİTİMİ ÖNEMLİ
Bugün ezberi öne çıkaran eğitim sisteminde, kimsenin kendini ifade etmekte yeterli olmadığını belirten Köseoğlu, yazılı-sözlü anlatımda bütün ülkenin sınıfta kaldığını dile getirdi.
Sevgi, saygı, yardımlaşmanın unutulduğunu, bunun da toplumsal değerlerin erozyona uğramasına yol açtığını ifade eden Köseoğlu, eğitimde değerler eğitiminin de müfredatta yer almasının özellikle böylesi günlerde çok önemli olduğunun altını çizdi.

EZBERE DAYALI EĞİTİMDEN VAZGEÇİLMELİ
Eğitimde, veri eksikliğine de değinen Köseoğlu, bu nedenle planlama yapılamadığını, rasyonel karar verebilmek için yeterli bilgiye sahip olmanın şart olduğunu söyledi. Ezbercilikten vazgeçerek, yaşayarak öğrenmenin artırılmasının önemini vurgulayan Köseoğlu, yardımlaşmanın bu günlerde çok daha önemli kazandığını ve değerler eğitiminin öneminin arttığını da sözlerine ekledi.

BREXIT’TEN SONRA ÖĞRENCİLERİN GİDECEĞİ KAPILARDAN BİRİ KAPANDI
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması, kısaca Brexit’ten sonra ülkemizdeki öğrencilerin gideceği kapılardan birinin kapandığını söyleyen Köseoğlu, geçmişteki olanaklara şu anda sahip olunmadığını belirterek, İngiltere’de okumak için ciddi paralara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

banner341
Buna alternatif kapı olarak Avrupa Birliği’ne üye ülkeler Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin daha ulaşılabilir kapılar olduğunu anlatan Köseoğlu, Hollanda’da eğitimin İngilizce olmasının avantajlarından söz ederek, Almanya’da okulların ücretsiz olduğunu, ancak burada Almanca eğitim verildiğini belirtti.
Liselerde Uluslararası diploma programı olan IB’ye hazırlık için bölümler açılmasının önemine de değinen Köseoğlu, önemli üniversiteye çıkış kapılarımızdan birinin de Avrupa olduğunu vurguladı.

YURT DIŞINDA OKUYAN ÇOCUKLARIMIZA DEVLET DESTEĞİ ŞART
Yurtdışında okuyan birçok genç olduğuna dikkat çeken Köseoğlu, bu ekonomik krizde durumun vahametine işaret ederek, aileler ve çocukların özellikle bu süreçte çok sıkıntıda olduğuna değindi.
Köseoğlu, “Yurt dışında öğrenim gören çocuklarımıza, devletin ekstra destek vermesi gerekecektir. Bu koşullarda, bunun sağlanması gerekmektedir” dedi.
Köseoğlu, ailelerin çocuklarına yollayacağı harçlık konusunda sıkıntı yaşadığının altını çizdi.

ÖĞRETMENİ KUCAKLAYICI YAKLAŞIM ÖNEMLİ
Köseoğlu, “Hükümet, bakanlık ve sendikalar arasındaki sürtüşmeler, öğretmeni döverek çalıştırmayı düşünen bazı siyasi kişiler, öğretmenlerin toplumla beraber ortak vizyon ortaya koymasına engel oluyor” diyerek, öğretmeni kucaklayıcı yaklaşımın önemine dikkat çekti.
Köseoğlu, esas iş görenin öğretmen olduğunu söyledi.

“GECİKMİŞ HER KARAR BİZİ ŞU ANDA SIKINTIYA SOKUYOR”
İçinde bulunulan ekonomik sıkıntılara yönelik de sorulara yanıt veren Köseoğlu, “Gecikmiş adalet adalet değildir” diyerek, “Ekonomik koşullar çerçevesinde bir şeylerin önünü kesmezsek birçok insanımız mahvolacaktır” dedi.
Döviz borcu olan insanlar olduğunu, ciddi tedbirler alınmanın önemine işaret etti. Köseoğlu, hükümetin alacağı gecikmiş her kararın, sorunların derinleşmesine, kanamanın artmasına yol açtığına işaret ederek, “Gecikmiş her karar bizi şu anda sıkıntıya sokuyor” şeklinde konuştu.

BU DÖNEM KAR ETME DÖNEMİ DEĞİL
Asgari ücretin acilen artırılması gerektiğine de işaret eden Köseoğlu, “Yangın büyüktür. Asgari ücretin acilen artırması gereklidir. Çünkü insanlar evine gaz alamayacak, ekmek alamayacak duruma geliyor” dedi. Hayat Pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansımasının önemine işaret ederek, “Önce insanımızın korunması gerekiyor. Bu dönem değerler dönemidir. İnsanları işten çıkarma dönemi değildir. Dayanmamız gerekiyor” diyerek bu dönemin kar etme dönemi olmadığının altını çizdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2,6 milyon Euro ilave katkı
Avrupa Komisyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2,6 milyon Euro ilave katkı
Tatar çifti Doruk Vakfı’nın düzenlediği “Kıbrıs’ın Karanlık Yılları” fotoğraf sergisi ve konferansına katıldı
Tatar çifti Doruk Vakfı’nın düzenlediği “Kıbrıs’ın Karanlık Yılları” fotoğraf sergisi ve konferansına katıldı
Destici, KKTC’nin tanınması için önce birlik olunması gerektiğini söyledi
Destici, KKTC’nin tanınması için önce birlik olunması gerektiğini söyledi
Tatar: “Bize düşen, şehitlerimize vefa borcumuz olan bağımsız KKTC’nın ilelebet yaşatılmasıdır”
Tatar: “Bize düşen, şehitlerimize vefa borcumuz olan bağımsız KKTC’nın ilelebet yaşatılmasıdır”
Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa ve Lefke devlet hastanelerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa ve Lefke devlet hastanelerini ziyaret etti
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Atan: "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlensin"
Atan: "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlensin"
El-sen Genel Başkanı Özkıraç hükümete çağrı yaptı
El-sen Genel Başkanı Özkıraç hükümete çağrı yaptı
Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk törenle anıldı
Ayvasıl köyünde  katledilen 21 Kıbrıslı Türk törenle anıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim