banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakan Üstel'den pcr testlerinin ücretli olmasına tepki!
Üstel'den ücretli test kararına eleştiri
Uçaner ücretli test kararını eleştirdi ve uyarıda bulundu!
Uçaner'den uyarı!
Adapass uygulamasına Lefkoşa sınırları içerisinde başlandı
Lefkoşa'da Adapass'a geçildi!
Aşı olmayanları aforoz edin!
Aşı olmayanları aforoz edin!
banner376

Köseoğlu Kamu Hizmeti Komisyonu'nun daha ileriye taşınması için vizyonunu paylaştı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, göreve atanmasının 10’uncu gününde düzenlediği basın toplantısında, Komisyon’un görev, yetki ve sorumlulukları, kurumun işleyişi ve kurumu daha ileriye nasıl taşıyacağı hakkında bilgi verdi. 

27 Ağustos 2021 Cuma 13:45
Köseoğlu Kamu Hizmeti Komisyonu'nun daha ileriye taşınması için vizyonunu paylaştı

Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından bu hafta sonu öğretmenlik sınavlarının yapılacağını, 44 branşta olmak üzere,100 İlkokul, 42 Özel Ders,10 Özel Eğitim, 92 Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim öğretmeni olmak üzere toplamda 244 öğretmen münhali için bin 334 kişinin sınava gireceğini söyledi.
Köseoğlu, ayrıca bu hafta sonu yapılacak öğretmenlik sınavları öncesinde, KHK tarafından gerçekleştirilen sınavların nasıl yapıldığının ve sınav sorularının nasıl hazırlandığının “en çok merak edilen” konular olduğuna da işaret ederek, bu konuda uygulanan prosedür hakkında detaylı bilgi paylaştı. 
Basın toplantısının ardından, KHK’nın kamu görevlisi alımında kadroların doldurulması için açtığı münhaller için soru kitapçıklarının hazırlandığı “Güvenli Bölge” olarak bilinen oda basın mensuplarınca gezildi. 


KÖSEOĞLU KOMİSYONUN DAHA İLERİYE TAŞINMASI İÇİN VİZYONUNU PAYLAŞTI
Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atanmasının bugün 10’uncu gününü olduğunu belirterek, Komisyonun yetki ve çalışmaları ve ilk 10 gün içerisinde gözlemlediği eksiklikler doğrultusunda Komisyonu bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için yapacağı çalışmalar hakkında halkı bilgilendirmek istediğini söyledi. 
Köseoğlu, “Şeffaflık adına, sizlere Kamu Hizmeti Komisyonunun çalışmaları hakkında şüphesi olan, kafasında soru işareti olan varsa yerinde görüp gözleyip nasıl çalıştığımızı bilmenizi istedim” diye konuştu.
Köseoğlu, Komisyonun, Anayasal bir Kurum olduğunu, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir Başkan ve dört üyeden oluştuğunu belirterek, görevlerini “tamamen tarafsız, adil, şeffaf ve bağımsız olarak yerine getirdiğini” vurguladı. Köseoğlu, komisyonun görevlerinin, ilgili yasalar çerçevesinde, kamu görevlilerinin atanması, terfileri, nakilleri, emekliye sevkleri, disiplin işlemlerini gerçekleştirmek olduğuna da kaydetti.


KOMİSYONUN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ALTI HUSUSTA ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMALAR 
Köseoğlu, KHK başkanlığına atanmasının ardından görevde bulunduğu ilk 10 günlük sürede Komisyonun çalışmalarında gözlemlediği ve iyileştirilmesi gereken hususlar olduğuna işaret ederek, bunları; “çıkan münhallere başvuruların vatandaşlar tarafından elektronik ortamda online olarak müracaat edebilmelerini sağlayacak bir yapı oluşturmak; Soru Bankasına, soru hazırlayan merkezleri çoğaltmak; özellikle Kamu Görevlisi alımlarındaki soruların ağırlığını adayın sözel ve sayısal muhakeme yeteneğini ölçecek hale getirmek; yurt dışında görev yapan kamu görevlilerinin terfilerini güvenli bir program sayesinde online olarak oldukları yerden gerçekleştirmek; web sitesini güncelleştirip daha iyi hale getirerek, vatandaşların KHK sayfasını daha kolay takip edebilecekleri ve bilgiye daha kolay ulaşabilecekleri bir noktaya getirmek; her zaman şeffaf olup basını bilgilendirerek KHK güvenirliliğini en üst seviyede tutmak” olmak üzere altı başlık altında özetledi. 
Köseoğlu, kamu görevlileri ile öğretmenlerin ilk atama ve terfilerinin; Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü kapsamında yapıldığına işaret ederek, kamu görevlisi alımında, ilk atama kadrolarinin doldurulması ve terfi kadrolarının doldurulmasında uygulanan prosedürün nasıl çalıştığı hakkında detaylı bilgi de paylaştı. 
İlk atama kadrolarının doldurulmasında uygulanan prosedüre ilişkin olarak Köseoğlu, münhal kadroların doldurulmasıyla ilgili taleplerin, ilgili Bakanlık veya Kurumlar tarafından Kamu Hizmeti Komisyonuna iletildiğini ve Komisyonun kendisine gelen talepleri (yetki sayısı kadar) münhal ilan ettiğini söyledi. 

banner341
KHK tarafından gerçekleştirilen bu sınavların nasıl yapıldığının “en çok merak edilen” konu olduğunu ifade eden Köseoğlu, bu hafta sonu yapılacak öğretmenlik sınavları öncesinde, bu konuda izlenen prosedür hakkında detaylı bilgi vererek şunları söyledi:
“Biz, Kuruma gelen münhal talepleri doğrultusunda, belirlenen sınav konu başlıkları ile ilgili Soru Bankasında yeterli soru olup olmadığının tespitini yapıyoruz. Soru Bankasında yeterli soru olmaması halinde, yurt dışında Kurumun anlaşmalı olduğu üniversitelerle istişare edilerek gerekli olan sayıdaki sorular sipariş veriliyor. Bu soruların sınava kısa bir süre kala gizli ve şifrelenmiş bir dosya şeklinde oldukça güvenli bir sunucu üzerinden güvenli bölgede elektronik olarak Soru Bankasına aktarılır ve erişime kapatılır. Sınav günü veya sınavdan 24 saat önce sınav hazırlığı için Güvenli Kapalı Bölgeye, sınav tamamlanana kadar çıkmamak üzere girilir. Üç kişinin yetki vermesi halinde yalnızca Sınav İşleri Müdürü tarafından soru kitapçığı yazılı sistem tarafından (randomly) seçilerek soru kitapçığı oluşur ve kontrol edilir. Bu alana cep telefonu ve benzeri cihazların sokulamadığı gibi internet de bulunmaz. Soru kitapçığında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kitapçıklar baskıya verilir. Baskısı tamamlanan soru kitapçıkları zarflanıp mühürlendikten sonra kasalara konulup sınav merkezlerine götürülmek üzere kilit altına alınır. Hazırlanan kasalar KHK Başkanı ve/veya KHK Üyeleri, Genel Sekreter ve İdari İşleri ve Sicil İşleri Müdürü tarafından sınav merkezlerine götürülür. Kapalı ve mühürlü olan soru kitapçığının zarfları sınavda görevli gözetmenler tarafından sınav salonunda adayların gözleri önünde açılır”
Sınav sona erdikten sonra adayların soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarının aynı yöntemle kasaya kilitlenerek, Sınav İşlerinin bulunduğu Güvenli Bölgeye getirildiğini belirten Köseoğlu, cevap kağıtlarının güvenli bölgede optik okuyucudan geçirildiğini ve soruların cevap anahtarlarının cevap kağıtları optik okuyucudan geçirildikten sonra oluşturulduğunu kaydetti. 
Köseoğlu, optik okuyucu verileri sisteme yüklendikten sonra sınav sonuçlarının hemen alınıp, Kurumun web sayfasında yayınlandığını belirterek, yazılı sınav başarı puanının Sınav Tüzüğü gereği 60 olarak belirlendiğini ve başarı puanına göre münhal sayısı kadar kişinin kamu görevlisi veya öğretmen olarak atandığını belirtti.


“TOPLAMDA 244 ÖĞRETMEN MÜNHALI İÇİN BİN 334 KİŞİ SINAVA GİRECEK”
Ömer Köseoğlu, hafta sonu yapılacak öğretmenlik sınavları hakkında da kısa bir bilgi vererek, “44 branşta olmak üzere,100 İlkokul, 42 Özel Ders,10 Özel Eğitim, 92 Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim öğretmeni olmak üzere toplamda 244 Öğretmen münhali için 1.334 kişi sınava girecektir” dedi.


“TEMASLI OLAN KİŞİLER AYRI BİR ODADA SINAVA ALINACAK, POZITIF VAKALAR SINAVA ALINMAYACAK”
Köseoğlu, Kovid-19 temaslısı olan kişilerin bu hafta sonu yapılacak öğretmenlik sınavlarına katılıp katılamayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtında, temaslı kişilerin ayrı bir sınav odasında sınava alınacaklarını ve sınavlarını gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Köseoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin almış olduğu kararlar kapsamında salgın tedbirleri kapsamında sınavlara katılacak olan kişilerin PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerektiğine işaret ederek, KHK’nın bu doğrultuda hareket ettiğini ve bugüne kadar Komisyonun Kovid-19 pozitif vakalarını sınava almadığını da kaydetti. 

 

banner360
Son Güncelleme: 27.08.2021 14:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “Karantina ve Pcr/antijen test ödemeleriyle ilgili karar uygulanamaz”
İzcan: “Karantina ve Pcr/antijen test ödemeleriyle ilgili karar uygulanamaz”
Girne’de okullar için hazırlıklar başladı
Girne’de okullar için hazırlıklar başladı
GAÜ’de iş sağlığı ve güvenliği sertifika eğitim programlarında başarılı olan katılımcılara sertifika verildi
GAÜ’de iş sağlığı ve güvenliği sertifika eğitim programlarında başarılı olan katılımcılara sertifika verildi
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
Özyiğit: “Halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklüyor”
Özyiğit: “Halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklüyor”
Asya bebeğe umut oldular
Asya bebeğe umut oldular
KTTO Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor
KTTO Olağan Genel Kurulu yarın yapılıyor
Süt Babam belgesel filminin gösterimi Gazimağusa’da 3 Eylül’de yapılıyor
Süt Babam belgesel filminin gösterimi Gazimağusa’da 3 Eylül’de yapılıyor
Dr. Fazıl Küçük Parkı'na yerleştirilecek heykellerin halka tanıtım etkinliği 1 Eylül’de
Dr. Fazıl Küçük Parkı'na yerleştirilecek heykellerin halka tanıtım etkinliği 1 Eylül’de

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim