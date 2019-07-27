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Korumaları cezaevinde Akacan'a yurt dışı izni

Korumaları cezaevinde Akacan'a yurt dışı izni

27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:06
Korumaları cezaevinde Akacan'a yurt dışı izni

Korumaları cezaevinde Akacan'a yurt dışı izni

 Girne’de 2 kişinin darp edilmesi olayıyla ilgili iş adamı Bulut Akacan’ın korumaları yargılanmayı cezaevinde beklerken, onlarla birlikte yargılanacak olan Akacan’ın yurt dışı yasağının kaldırıldığı öğrenildi

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Girne’de 7 Ocak 2019 tarihinde alacak-verecek meselesi nedeniyle Erhan Başay’ın yemek yediği restoranda çıkan kavgada Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nun darp edilmesi olayının faili olarak yargılanmayı bekleyen iş insanı Bulut Akacan’ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Akacan’ın Milano’ya gitmek için mayıs ayında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı teminat değişikliği talebi reddedilirken, bu ay tekrardan yapılan değişiklik talebi kabul edilerek Akacan’a tüm kimlik ve seyahat belgeleri iade edildi. Darp olayında adı geçen Vasıf Kurbanov ile Orçun Özorçun, 7 ayı aşkın süredir yargılanmayı cezaevinde beklerken, mahkeme tarafından teminat değişikliği kabul edilen Bulut Akacan yurt dışında bulunuyor. Basının bilgisi dışında yapılan duruşmanın ardından Bulut Akacan’ın yurt dışı yasağı kaldırılırken, bugün yurt dışında bulunan Akacan ile cezaevinde bulunan korumalarının 3 hafta sonra yeniden mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre, Bulut Akacan’a mahkeme tarafından 18 Ağustos’a kadar yurt dışına çıkış izni verildi. Teminat değişikliği talebinde ise Akacan, 100 bin TL nakdi teminat yatırdı, 300 bin TL’lik de kefalet senedi imzaladı.

Olay nasıl olmuştu?

Girne’de 7 Ocak’ta aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan kavgada, eski Pronto Restoran sahibi ve Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve yanında bulunan Zeki Asımoğlu ciddi şekilde darp edilmişti. Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmıştı. Zeki Asımoğlu’nun üç dişi de kırılmıştı. Olayla ilgili tutuklanan iş insanı Bulut Akacan teminatla serbest bırakılmış, 24 yaşındaki Vasıf Kurbanov ve 29 yaşındaki Orçun Özorçun isimli iki koruması ise yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. KKTC Başsavcılığı, iş insanı Bulut Akacan, Orçun Özorçun ve Vasıf Kurbanov’un aleyhine “vahim zarar” suçlaması getirilmiş, dava Girne Kaza Mahkemesi tarafından Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmişti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

Son Güncelleme: 27.07.2019 20:24
Anahtar Kelimeler:
DışıYurtBulut Akacan
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