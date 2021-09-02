Koronavirüsle mücadelede tedbirler artırılıyor

Yeni kararlara göre birçok mekana girişte aşılı kişiler için test zorunluluğu kaldırılırken, bazı sektör çalışanlarında aranan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, antijen testi zorunluluğu getirildi.

Buna göre, sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 21 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi; restaurant, meyhane, pastane, cafe, berber / kuaför, güzellik salonu, süpermarket / AVM, bankalar gibi birçok alana girişte aşısız kişilerden 72 saat içinde yapılmış PCR/Antijen testi aranması, aşılı kişilerin ise söz konusu mekanlara testsiz girebilmesi yönünde karar üretti.

Alınan karara göre, spor salonları, otel/casino, bar/club, gençlik kampları, düğün, gece kulübü gibi aktivite ve mekanlara girişlerde ise aşılı kişilerden 7 gün, aşısız kişilerden ise 72 saat içinde yapılmış PCR/Antijen testi aranacak.