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Koronavirüsle mücadelede tedbirler artırılıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi dün yeni kararlarını açıkladı.

02 Eylül 2021 Perşembe 09:52
Koronavirüsle mücadelede tedbirler artırılıyor

Yeni kararlara göre birçok mekana girişte aşılı kişiler için test zorunluluğu kaldırılırken, bazı sektör çalışanlarında aranan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, antijen testi zorunluluğu getirildi.

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Buna göre, sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 21 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi; restaurant, meyhane, pastane, cafe, berber / kuaför, güzellik salonu, süpermarket / AVM, bankalar gibi birçok alana girişte aşısız kişilerden 72 saat içinde yapılmış PCR/Antijen testi aranması, aşılı kişilerin ise söz konusu mekanlara testsiz girebilmesi yönünde karar üretti.

Alınan karara göre, spor salonları, otel/casino, bar/club, gençlik kampları, düğün, gece kulübü gibi aktivite ve mekanlara girişlerde ise aşılı kişilerden 7 gün, aşısız kişilerden ise 72 saat içinde yapılmış PCR/Antijen testi aranacak.

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