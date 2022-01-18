Koronavirüse üç can daha!

COVID-19 kaynaklı 3 yaşam kaybı daha… Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 3 kadın hasta bugün yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki A.Y, 70 yaşında D.Y ve 74 yaşındaki D.B yaşamını yitirdi.

A.Y ve D.B’ın aşısız olduğu, D.Y’un ise tek doz Sinovac aşılı olduğu, yani aşısız sayıldığı öğrenildi.

Bugün yaşanan üç ölümle birlikte ülkedeki COVID-19 kayıp sayısı 153’e yükseldi.





Hastanede 63, Yoğun Bakımda 16 hasta

Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Pandemi Hastanesi’nde 63, Yoğun Bakımda ise 16 hastanın yattığı bilgisi paylaşılmıştı.