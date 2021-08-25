Koronavirüse bir can daha!

Sağlık Bakanlığı, Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki S.G isimli erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

KKTC’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 tanısıyla 18 Ağustos’tan bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören S.G’nin, hipertansiyon ve diyabet rahatsızlıkları bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dilendi.