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Koronavirüs Tedavisi Gören Arıklı Ve Zaroğlu\'nun Sağlık Durumu...

ARIKLI\'DA SEMPTOM YOK, SON TEST

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:26
Koronavirüs Tedavisi Gören Arıklı Ve Zaroğlu\'nun Sağlık Durumu...
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ARIKLI'DA SEMPTOM YOK, SON TEST "DÜŞÜK POZİTİF" ÇIKTI

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NDE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ TEDAVİSİ SÜREN ZAROĞLU'NUN CİĞERİNİN BİR BÖLÜMÜ TEMİZLENDİ, İYİYE GİDİŞ VAR

ARIKLI: "PLAZMA BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ... EN ÇOK FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEDİM"

Lefkoşa, 21 Eylül 20 (.): Koronavirüse yakalanan ve Girne'deki bir karantina otelinde bulunan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, hastalığı semptomsuz geçirmeye devam ettiğini; YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun ise Ankara Şehir Hastanesi'ndeki yoğunlaştırılmış tedavisinin sürdüğünü söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine kendisinin ve Zaroğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapan Arıklı, önümüzdeki pazar karantina otelinden çıkabileceğini umduğunu ifade etti. Arıklı, bazı partililerinin testlerinin pozitif çıkması üzerine 4 Eylül'den beri kendi kendini izole ettiğini kaydetti.

“13 EYLÜL’DE TEST YAPTIRDIM”

Arıklı, 13 Eylül'de test yaptırdığını ve pozitif çıkması üzerine Oasis Otel'de karantinaya girdiğini hatırlattı.

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Karantina otelindeyken yapılan testte sonucun "düşük pozitif" çıktığını, ilaç tedavisinin de kesildiğini bildiren Erhan Arıklı, pazar günü taburcu olmayı beklediğini kaydetti.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Arıklı, bu süreçte en çok futbol oynamayı özlediğini söyledi.

“ZAROĞLU İYİYE GİDİYOR”

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun ağır seyreden hastalığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldüğünü belirten Arıklı, "İki ciğeri de kötü durumdaydı. Orada yoğunlaştırılmış bir tedavi uygulanıyor ve ciğerinin bir bölümü temizlendi ama hasar halen var. Tedavisi sürüyor, iyiye gidiyor" dedi.

Erhan Arıklı, koronavirüs testleri pozitif çıkan partililerinin tümünün taburcu olduğunu, tedavisi süren sadece kendisi ve Zaroğlu kaldığını bildirdi.

Yakında plazma bağışı kampanyası başlatacaklarını da açıklayan Arıklı, böylece koronavirüs teşhisi konulan hastaların tedavisine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Öte yandan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda "Çok şükür hastalığı atlatıyorum. Bugün itibari ile kendimi çok daha iyi hissediyorum. Atlatılması gereken birkaç kötü gün kaldı sadece. Çok zayıflamışım haliyle biraz da çirkinleşmişim bu sebeple resim paylaşmıyorum. Bana moral veren, tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Tüm hastalara acil şifa. Herkese sağlıklı bir gün dilerim" ifadelerini kullandı.

(GÜL/FEZ)

 

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