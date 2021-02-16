banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

Koronavirüs sürecinde “Tele Sağlık Platformu” hayata geçirildi

Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliği ile kurulan Tele Sağlık Platformu’nun, Covid-19 salgını nedeni ile hastanelerdeki yoğunluğu azaltarak doktor ve sağlık çalışanlarını korumak, aynı zamanda halka, hastaneye gitmeye gerek kalmadan belli ölçüde sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

16 Şubat 2021 Salı 10:45
Koronavirüs sürecinde “Tele Sağlık Platformu” hayata geçirildi
banner337
banner391

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, hastalar, ihtiyaç duydukları branştan ‘0533 878 1022’ numaralı çağrı merkezini arayarak ‘Akıllı Randevu Sistemi’ üzerinden randevu alabilecek.  Hastalar, daha sonra, randevularının gün ve saatinde ilgili doktor ile BiP uygulaması’ üzerinden uzaktan görüntülü konuşabilecek.

HİZMET ALINABİLECEK BRANŞLAR

banner341
Tele Sağlık hizmeti kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanelerinde toplamda 7 branş için randevu veriliyor. Randevu verilen branşlar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde Onkoloji, Kulak Burun Boğaz ve Nefroloji, Gazimağusa Devlet Hastanesinde ise Genel Cerrahi, Dahiliye, Kardiyoloji ve Çocuk Polikliniği olarak hizmete başladı. Randevuların, hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 0533 878 1022 numaralı çağrı merkezi üzerinden, 15 dakika aralıklarla sisteme tanımlanarak, doktor ismi bazında değil, branş bazında verildiği kaydedildi.  

Tele Sağlık hizmeti üzerinden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesinin ilgili polikliniklerinden hafta arasında uygun saatler için randevu alınabileceği bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2021 11:55
Anahtar Kelimeler:
Tele Sağlık Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ yüzde 100 burs fırsatı için son başvuru Tarihi 1 Mart
GAÜ yüzde 100 burs fırsatı için son başvuru Tarihi 1 Mart
Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı
Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı
TMT Derneği, Türkiye’deki 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı
TMT Derneği, Türkiye’deki 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı
CTP'den BRT yönetimine uyarı
CTP'den BRT yönetimine uyarı
Kovid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor
Kovid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği taleplerini açıkladı
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği taleplerini açıkladı
Kış kendini gösterecek
Kış kendini gösterecek
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri”ni andı
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri”ni andı
Geçici öğretmenlerin ödemeleri 19 Şubat'a kadar ödenecek
Geçici öğretmenlerin ödemeleri 19 Şubat'a kadar ödenecek
Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek Etik kurallarını anımsattı
Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek Etik kurallarını anımsattı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim