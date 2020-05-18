Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 765, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 316 bin 711, iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 858 bin 783.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 527 bin 664 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Rusya 281 bin 752,

- İspanya 277 bin 719,

- İngiltere 243 bin 695,

- Brezilya 241 bin 080,

- İtalya 225 bin 435,

- Fransa 179 bin 569,

- Almanya 176 bin 651.

-Yunanistan 2 bin 834

-Türkiye 149 bin 435,

-Güney Kıbrıs 916

-KKTC’de vaka yok!