Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 765, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 316 bin 711, iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 858 bin 783.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 527 bin 664 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Rusya 281 bin 752,
- İspanya 277 bin 719,
- İngiltere 243 bin 695,
- İtalya 225 bin 435,
- Fransa 179 bin 569,
- Almanya 176 bin 651.
-Yunanistan 2 bin 834
-Türkiye 149 bin 435,
-Güney Kıbrıs 916
-KKTC’de vaka yok!