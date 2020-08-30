Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 25 milyon 138 bin 162, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 845 bin 479, iyileşen kişi sayısı ise 17 milyon 475 bin 805..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 6 milyon 135 bin 96 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 846 bin 153,

- Hindistan 3 milyon 539 bin 712,

- Rusya 985 bin 346,

- İspanya 455 bin 621,

- İngiltere 332 bin 752,

- Fransa 272 bin 530,

-Türkiye 267 bin 64,

- İtalya 266 bin 853

-Almanya 242 bin 824,

-Yunanistan 9 bin 977,

-Güney Kıbrıs Bin 483,

-KKTC 316..