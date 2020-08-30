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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

30 Ağustos 2020 Pazar 08:10
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 25 milyon 138 bin 162, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 845 bin 479, iyileşen kişi sayısı ise 17 milyon 475 bin 805..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 6 milyon 135 bin 96 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  3 milyon 846 bin 153,

- Hindistan 3 milyon 539 bin 712,

- Rusya 985 bin 346,

- İspanya 455 bin 621,

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- İngiltere 332 bin 752,

- Fransa 272 bin 530,

-Türkiye 267 bin 64,

- İtalya 266 bin 853

-Almanya 242 bin 824,

-Yunanistan 9 bin 977,

-Güney Kıbrıs Bin 483,

-KKTC 316..

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Son Güncelleme: 30.08.2020 06:54
Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19Kovid19 Vaka Sayıları
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