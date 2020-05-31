Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 160 bin 295, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 371 bin 006, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 738 bin 284.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 816 bin 820 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 499 bin 966,
- Rusya 396 bin 575,
- İspanya 286 bin 308,
- İtalya 232 bin 664,
- Fransa 188 bin 625,
- Almanya 183 bin 294,
-Türkiye 163 bin 103,
-Yunanistan 2 bin 915,
-Güney Kıbrıs 944,
-KKTC’de vaka yok!