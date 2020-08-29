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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

29 Ağustos 2020 Cumartesi 06:53
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 24 milyon 908 bin 975, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 841 bin 331, iyileşen kişi sayısı ise 17 milyon 298 bin 404..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 6 milyon 96 bin 235 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 812 bin 605,

- Hindistan 3 milyon 461 bin 240,

- Rusya 980 bin 405,

- İspanya 455 bin 621,

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- İngiltere 331 bin 644,

- Fransa 267 bin 77,

-Türkiye 265 bin 515,

- İtalya 265 bin 409

-Almanya 242 bin 114,

-Yunanistan 9 bin 800,

-Güney Kıbrıs Bin 481,

-KKTC 311..

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kovid19Dünya KoronavirüsKovid19 Vaka Sayıları
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