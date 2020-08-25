Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 729 bin 281, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 814 bin 685, iyileşen kişi sayısı ise 16 milyon 196 bin 63..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 898 bin 9 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 610 bin 28,

- Hindistan 3 milyon 164 bin 881,

- Rusya 961 bin 493,

- İspanya 420 bin 809,

- İngiltere 326 bin 614,

- İtalya 260 bin 298

-Türkiye 259 bin 692,

- Fransa 244 bin 854,

-Almanya 235 bin 925,

-Yunanistan 8 bin 819,

-Güney Kıbrıs Bin 460,

-KKTC 277..