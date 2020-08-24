Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 478 bin 788, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 810 bin 413, iyileşen kişi sayısı ise 16 milyon 002 bin 815..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 856 bin 346 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 589 bin 469,
- Hindistan 3 milyon 80 bin 483,
- Rusya 956 bin 749,
- İspanya 407 bin 879,
- İtalya 259 bin 345
-Türkiye 258 bin 249,
- Fransa 238 bin 002,
-Almanya 234 bin 225,
-Yunanistan 8 bin 664,
-Güney Kıbrıs Bin 421,
-KKTC 271..