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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

24 Ağustos 2020 Pazartesi 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 478 bin 788, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 810 bin 413, iyileşen kişi sayısı ise 16 milyon 002 bin 815..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 856 bin 346 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 589 bin 469,

- Hindistan 3 milyon 80 bin 483,

- Rusya 956 bin 749,

- İspanya 407 bin 879,

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- İngiltere 325 bin 642,

- İtalya 259 bin 345

-Türkiye 258 bin 249,

- Fransa 238 bin 002,

-Almanya 234 bin 225,

-Yunanistan 8 bin 664,

-Güney Kıbrıs Bin 421,

-KKTC 271..

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıDünya Kovid19Dünya Koronavirüs
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