Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 478 bin 788, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 810 bin 413, iyileşen kişi sayısı ise 16 milyon 002 bin 815..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 856 bin 346 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 589 bin 469,

- Hindistan 3 milyon 80 bin 483,

- Rusya 956 bin 749,

- İspanya 407 bin 879,

- İngiltere 325 bin 642,

- İtalya 259 bin 345

-Türkiye 258 bin 249,

- Fransa 238 bin 002,

-Almanya 234 bin 225,

-Yunanistan 8 bin 664,

-Güney Kıbrıs Bin 421,

-KKTC 271..