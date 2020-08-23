Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 264 bin 347, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 805 bin 830, iyileşen kişi sayısı ise 15 milyon 814 bin 998..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 817 bin 527 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 544 bin 389,
- Hindistan 3 milyon 43 bin 203,
- Rusya 951 bin 897,
- İspanya 407 bin 879,- İngiltere 324 bin 601,
- İtalya 258 bin 136
-Türkiye 257 bin 32,
-Almanya 233 bin 176,
- Fransa 234 bin 400,
-Yunanistan 8 bin 381,
-Güney Kıbrıs Bin 417,
-KKTC 263..