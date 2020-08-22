Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 17 bin 396, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 799 bin 761, iyileşen kişi sayısı ise 15 milyon 631 bin 145..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 768 bin 900 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 513 bin 39,
- Hindistan 2 milyon 973 bin 317,
- Rusya 946 bin 976,
- İspanya 407 bin 879,- İngiltere 323 bin 313,
- İtalya 257 bin 65
-Türkiye 255 bin 723,
-Almanya 231 bin 426,
- Fransa 234 bin 400,
-Yunanistan 8 bin 138,
-Güney Kıbrıs Bin 406,
-KKTC 247..