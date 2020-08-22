Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 17 bin 396, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 799 bin 761, iyileşen kişi sayısı ise 15 milyon 631 bin 145..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 768 bin 900 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 513 bin 39,

- Hindistan 2 milyon 973 bin 317,

- Rusya 946 bin 976,

- İspanya 407 bin 879,

- İngiltere 323 bin 313,

- İtalya 257 bin 65

-Türkiye 255 bin 723,

-Almanya 231 bin 426,

- Fransa 234 bin 400,

-Yunanistan 8 bin 138,

-Güney Kıbrıs Bin 406,

-KKTC 247..