banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.400
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6864
EURO
8.6176
Anayasa değişikliği kimsenin umurunda değil mi?
Anayasa değişikliği kimsenin umurunda değil...
Serdar Denktaş kesin espri yaptı
Serdar Denktaş kesin espri yaptı
Pandemi gelince uyuşturucu baronlarına ne oldu?
Pandemi gelince uyuşturucu baronlarına ne...
Ezberler bozul(urken)malı
Ezberler bozul(urken)malı
banner355

Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:06
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
banner337
banner351

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 23 milyon 17 bin 396, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 799 bin 761, iyileşen kişi sayısı ise 15 milyon 631 bin 145..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 768 bin 900 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  3 milyon 513 bin 39,

- Hindistan 2 milyon 973 bin 317,

- Rusya 946 bin 976,

- İspanya 407 bin 879,

banner341
- İngiltere 323 bin 313,

- İtalya 257 bin 65

-Türkiye 255 bin 723,

-Almanya 231 bin 426,

- Fransa 234 bin 400,

-Yunanistan 8 bin 138,

-Güney Kıbrıs Bin 406,

-KKTC 247..

banner360
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıDünya Kovid19Kovid19 Vaka SayılarıKoronavirüs Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Kalfaoğlun'dan güzel tedbirler
Mustafa Kalfaoğlun'dan güzel tedbirler
Taçoy'dan Giresun'daki Sel Faleketi Nedeniyle Taziye Mesajı
Taçoy'dan Giresun'daki Sel Faleketi Nedeniyle Taziye Mesajı
KKTC'de 1181 test, 8 pozitif vaka
KKTC'de 1181 test, 8 pozitif vaka
Özersay’dan BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve üye ülke Dışişleri Bakanlarına mektup
Özersay’dan BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve üye ülke Dışişleri Bakanlarına mektup
Mehmet Seyis ormanlık alanlar kişilerin değil tüm halkındır
Mehmet Seyis ormanlık alanlar kişilerin değil tüm halkındır
Erhürman: Esnaf hak ettiği desteği göremedi
Erhürman: Esnaf hak ettiği desteği göremedi
Akıncı: “Seçimlerdeki en büyük gücümüz, halkımızın vicdanıdır”
Akıncı: “Seçimlerdeki en büyük gücümüz, halkımızın vicdanıdır”
Birol Petrol kazandırmaya devam ediyor
Birol Petrol kazandırmaya devam ediyor
Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, yatay geçiş ile bünyesine öğrenci alımlarına başladı
Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, yatay geçiş ile bünyesine öğrenci alımlarına başladı
Yazar Hasan Çakmak’tan DAÜ’ye ziyaret
Yazar Hasan Çakmak’tan DAÜ’ye ziyaret

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim