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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

17 Ağustos 2020 Pazartesi 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 21 milyon 736 bin 348, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 771 bin 935, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 471 bin 73..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 546 bin 5 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 319 bin 845,

- Hindistan 2 milyon 647 bin 316,

- Rusya 922 bin 853,

- İspanya 358 bin 843,

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- İngiltere 318 bin 484,

- İtalya 253 bin 915,

-Türkiye 249 bin 309,

-Almanya 224 bin 360,

- Fransa 224 bin 880,

-Yunanistan 7 bin 75,

-Güney Kıbrıs Bin 339,

-KKTC 212..

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Koronavirüs SalgınıDünya KoronavirüsKoronavirüs Vaka SayılarıDünya Kovid19
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