Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 21 milyon 736 bin 348, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 771 bin 935, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 471 bin 73..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 546 bin 5 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 319 bin 845,
- Hindistan 2 milyon 647 bin 316,
- Rusya 922 bin 853,
- İspanya 358 bin 843,
- İtalya 253 bin 915,
-Türkiye 249 bin 309,
-Almanya 224 bin 360,
- Fransa 224 bin 880,
-Yunanistan 7 bin 75,
-Güney Kıbrıs Bin 339,
-KKTC 212..