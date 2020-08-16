Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 21 milyon 494 bin 959, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 766 bin 165, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 247 bin 938..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 500 bin 459 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 282 bin 101,
- Hindistan 2 milyon 588 bin 253,
- Rusya 917 bin 884,
- İspanya 358 bin 843,- İngiltere 317 bin 379,
- İtalya 253 bin 438,
-Türkiye 248 bin 117,
-Almanya 224 bin 360,
- Fransa 212 bin 211,
-Yunanistan 6 bin 858,
-Güney Kıbrıs Bin 332,
-KKTC 209..