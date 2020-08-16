Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 21 milyon 494 bin 959, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 766 bin 165, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 247 bin 938..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 500 bin 459 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 282 bin 101,

- Hindistan 2 milyon 588 bin 253,

- Rusya 917 bin 884,

- İspanya 358 bin 843,

- İngiltere 317 bin 379,

- İtalya 253 bin 438,

-Türkiye 248 bin 117,

-Almanya 224 bin 360,

- Fransa 212 bin 211,

-Yunanistan 6 bin 858,

-Güney Kıbrıs Bin 332,

-KKTC 209..