Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 21 milyon 227 bin 300, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 760 bin 217, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 35 bin 731..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 443 bin 453 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 238 bin 216,
- Hindistan 2 milyon 525 bin 144,
- Rusya 912 bin 823,
- İspanya 358 bin 843,
- İtalya 252 bin 809,
-Türkiye 246 bin 861,
-Almanya 222 bin 880,
- Fransa 212 bin 211,
-Yunanistan 6 bin 632,
-Güney Kıbrıs Bin 318,
-KKTC 196..