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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

15 Ağustos 2020 Cumartesi 07:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 21 milyon 227 bin 300, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 760 bin 217, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 35 bin 731..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 443 bin 453 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 238 bin 216,

- Hindistan 2 milyon 525 bin 144,

- Rusya 912 bin 823,

- İspanya 358 bin 843,

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- İngiltere 313 bin 798,

- İtalya 252 bin 809,

-Türkiye 246 bin 861,

-Almanya 222 bin 880,

- Fransa 212 bin 211,

-Yunanistan 6 bin 632,

-Güney Kıbrıs Bin 318,

-KKTC 196..

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Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsKoronavirüs SalgınıDünya Kovid19Worldometer
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