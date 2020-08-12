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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

12 Ağustos 2020 Çarşamba 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 20 milyon 400 bin 682, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 741 bin 987, iyileşen kişi sayısı ise 13 milyon 286 bin 253..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 277 bin 339 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 68 bin 138,

- Hindistan 2 milyon 328 bin 405,

- Rusya 897 bin 599,

- İspanya 373 bin 692,

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- İngiltere 312 bin 789,

- İtalya 251 bin 237,

-Türkiye 243 bin 180,

-Almanya 219 bin 229,

- Fransa 204 bin 172,

-Yunanistan 5 bin 942,

-Güney Kıbrıs Bin 277,

-KKTC 183..

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Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19
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