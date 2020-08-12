Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 20 milyon 400 bin 682, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 741 bin 987, iyileşen kişi sayısı ise 13 milyon 286 bin 253..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 277 bin 339 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 68 bin 138,
- Hindistan 2 milyon 328 bin 405,
- Rusya 897 bin 599,
- İspanya 373 bin 692,
- İtalya 251 bin 237,
-Türkiye 243 bin 180,
-Almanya 219 bin 229,
- Fransa 204 bin 172,
-Yunanistan 5 bin 942,
-Güney Kıbrıs Bin 277,
-KKTC 183..