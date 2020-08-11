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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

11 Ağustos 2020 Salı 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 20 milyon 144 bin 884, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 736 bin 72, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 990 bin 473..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 218 bin 584 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  3 milyon 39 bin 349,

- Hindistan 2 milyon 266 bin 954,

- Rusya 892 bin 654,

- İspanya 361 bin 442,

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- İngiltere 311 bin 641,

- İtalya 250 bin 825,

-Türkiye 241 bin 997,

-Almanya 217 bin 167,

- Fransa 197 bin 921,

-Yunanistan 5 bin 749,

-Güney Kıbrıs Bin 252,

-KKTC 179..

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıDünya KoronavirüsDünya Kovid19
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