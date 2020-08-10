Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 19 milyon 937 bin 843, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 731 bin 896, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 815 bin 338..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 174 bin 952 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 18 bin 286,
- Hindistan 2 milyon 214 bin 137,
- Rusya 887 bin 536,
- İspanya 361 bin 442,- İngiltere 310 bin 825,
- İtalya 250 bin 566,
-Türkiye 240 bin 804,
-Almanya 217 bin 167,
- Fransa 197 bin 921,
-Yunanistan 5 bin 623,
-Güney Kıbrıs Bin 242,
-KKTC 171...