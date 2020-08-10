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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum...

10 Ağustos 2020 Pazartesi 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 19 milyon 937 bin 843, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 731 bin 896, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 815 bin 338..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 174 bin 952 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  3 milyon 18 bin 286,

- Hindistan 2 milyon 214 bin 137,

- Rusya 887 bin 536,

- İspanya 361 bin 442,

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- İngiltere 310 bin 825,

- İtalya 250 bin 566,

-Türkiye 240 bin 804,

-Almanya 217 bin 167,

- Fransa 197 bin 921,

-Yunanistan 5 bin 623,

-Güney Kıbrıs Bin 242,

-KKTC 171...

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Son Güncelleme: 10.08.2020 05:27
Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19
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