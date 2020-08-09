Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 19 milyon 806 bin 971, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 729 bin 595, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 723 bin 655..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 149 bin 723 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 13 bin 369,
- Hindistan 2 milyon 153 bin 10,
- Rusya 882 bin 347,
- İspanya 361 bin 442,
- İtalya 250 bin 103,
-Türkiye 239 bin 622,
-Almanya 216 bin 896,
- Fransa 197 bin 921,
-Yunanistan 5 bin 421,
-Güney Kıbrıs Bin 233,
-KKTC 169..