Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 19 milyon 402 bin 475, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 720 bin 344, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 456 bin 800..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 54 bin 753 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 927 bin 807,

- Hindistan 2 milyon 86 bin 864,

- Rusya 877 bin 135,

- İspanya 354 bin 530,

- İngiltere 309 bin 54,

- İtalya 249 bin 756,

-Türkiye 238 bin 450,

-Almanya 216 bin 30,

- Fransa 197 bin 901,

-Yunanistan 5 bin 270,

-Güney Kıbrıs Bin 222,

-KKTC 165..