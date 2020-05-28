Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 788 bin 928, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 357 bin 426, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 497 bin 593.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 745bin 803 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 414 bin 661,
- Rusya 370 bin 680,
- İspanya 283 bin 849,
- İtalya 231 bin 139,
- Fransa 182 bin 913,
- Almanya 181 bin 895,
-Türkiye 159 bin 797,
-Yunanistan 2 bin 903,
-Güney Kıbrıs 939,
-KKTC’de vaka yok!