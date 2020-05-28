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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

28 Mayıs 2020 Perşembe 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 788 bin 928, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 357 bin 426, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 497 bin 593.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 745bin 803 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 414 bin 661,

- Rusya 370 bin 680,

- İspanya 283 bin 849,

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- İngiltere 267 bin 240,

- İtalya 231 bin 139,

- Fransa 182 bin 913,

- Almanya 181 bin 895,

-Türkiye 159 bin 797,

-Yunanistan 2 bin 903,

-Güney Kıbrıs 939,

-KKTC’de vaka yok!

Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsTürkiye KoronavirüsKktc KoronavirüsGüney Kıbrıs Koronavirüs
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